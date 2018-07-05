Гаврилова и Осака вышли в третий круг Уимблдона

Австралийская теннисистка Дарья Гаврилова, посеянная на Уимблдоне под 26-м номером, вышла в третий круг, в двух партиях обыграв свою соотечественницу Саманту Стосур со счётом 6:4, 6:1. Продолжительность противостояния составила 1 час 20 минут. Дарья 4 раза подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 5 из 16 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 6 эйсов, 6 двойных ошибок и 1 брейк.



За выход в четвёртый круг Гаврилова поспорит с победительницей матча Тэйлор Таунсенд (США) — Александра Саснович (Беларусь).

Уимблдон. Женщины. Второй круг

Наоми Осака (Япония, 18) — Кэйти Бултер (Великобритания, WC) — 6:3, 6:4.

Борьба друг с другом и с дождём. Матчи 4-го дня Уимблдона Первые ракетки мира Надаль и Халеп, россияне Хачанов, Касаткина, Дьяченко, а также Мугуруса, Остапенко, Чилич и Зверев сыграют в четверг.