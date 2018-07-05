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Гаврилова и Осака вышли в третий круг Уимблдона

Гаврилова и Осака вышли в третий круг Уимблдона
Теннис / Уимблдон 2018

Австралийская теннисистка Дарья Гаврилова, посеянная на Уимблдоне под 26-м номером, вышла в третий круг, в двух партиях обыграв свою соотечественницу Саманту Стосур со счётом 6:4, 6:1. Продолжительность противостояния составила 1 час 20 минут. Дарья 4 раза подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 5 из 16 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 6 эйсов, 6 двойных ошибок и 1 брейк.

За выход в четвёртый круг Гаврилова поспорит с победительницей матча Тэйлор Таунсенд (США) — Александра Саснович (Беларусь).

Уимблдон. Женщины. Второй круг
Наоми Осака (Япония, 18) — Кэйти Бултер (Великобритания, WC) — 6:3, 6:4.

Уимблдон (ж) 2018. 2-й круг
05 июля 2018 года, четверг. 13:40 МСК
Дарья
Гаврилова
Саманта
Стосур
6:4 6:1
Уимблдон (ж) 2018. 2-й круг
05 июля 2018 года, четверг. 13:40 МСК
Кэйти
Бултер
Наоми
Осака
3:6 4:6
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