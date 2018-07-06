Надаль: главное, что в матче с Кукушкиным я сыграл лучше, чем в первом круге

Испанец Рафаэль Надаль прокомментировал свою игру во втором круге Уимблдона, где он победил казахстанца Михаила Кукушкина со счётом 6:4, 6:3, 6:4, а также поделился ожиданиями от встречи с австралийцем Алексом де Минором.

«Михаил играет очень хорошо на траве, всегда возвращает мяч очень низко, что затрудняет игру. Матч получился крайне непростым, но для меня главное, что я сыграл лучше, чем в первом круге. Я вышел на корт с настроем играть с правильной интенсивностью в течение всей встречи. В третьем сете я сделал ошибку, но затем провёл блестящий гейм, чтобы её исправить. Хорошо, что удалось выиграть в трёх партиях, но главное — показывать максимум. Иногда удаётся побеждать в трёх сетах, иногда — только в пяти, но важнее всего победа и умение справляться с трудностями.

Что касается де Минора, то он молодой и очень талантливый игрок. Он опасный соперник, так что это будет отличный вызов для меня. Я доволен своей игрой сегодня, и это придаст мне положительную энергию перед следующим матчем», — приводит слова Надаля официальный сайт турнира.