Чилич: Пелья играл гораздо лучше после возобновления матча, а я наоборот – хуже

Хорват Марин Чилич (3) прокомментировал своё поражение в матче второго раунда Уимблдона. Прошлогодний финалист турнира вёл 2:0 по сетам у 82-й ракетки мира Гидо Пельи. Матч был прерван из-за дождя после первых двух партий.



«Вчера я играл очень хорошо. Не повезло, что матч был прерван, – когда мы вернулись на корт, он был скользкий, и я сразу же упустил свою подачу. Я так и не смог найти нужный ритм, а в решающей партии реализовать нужные брейк-пойнты.



Я очень огорчён, что проиграл так рано, учитывая, как я провёл предыдущие травяные турниры. Пелья играл гораздо лучше после возобновления матча, а я наоборот – хуже. В ряде моментов я не смог правильно распорядиться короткими мячами, и это, вероятно, сыграло решающую роль в итоговом поражении», – цитирует Чилича пресс-служба Уимблдона.

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