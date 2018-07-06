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Чилич: Пелья играл гораздо лучше после возобновления матча, а я наоборот – хуже

Чилич: Пелья играл гораздо лучше после возобновления матча, а я наоборот – хуже
Теннис / Уимблдон 2018

Хорват Марин Чилич (3) прокомментировал своё поражение в матче второго раунда Уимблдона. Прошлогодний финалист турнира вёл 2:0 по сетам у 82-й ракетки мира Гидо Пельи. Матч был прерван из-за дождя после первых двух партий.

«Вчера я играл очень хорошо. Не повезло, что матч был прерван, – когда мы вернулись на корт, он был скользкий, и я сразу же упустил свою подачу. Я так и не смог найти нужный ритм, а в решающей партии реализовать нужные брейк-пойнты.

Я очень огорчён, что проиграл так рано, учитывая, как я провёл предыдущие травяные турниры. Пелья играл гораздо лучше после возобновления матча, а я наоборот – хуже. В ряде моментов я не смог правильно распорядиться короткими мячами, и это, вероятно, сыграло решающую роль в итоговом поражении», – цитирует Чилича пресс-служба Уимблдона.

Уимблдон (м) 2018. 2-й круг
05 июля 2018 года, четверг. 15:10 МСК
Марин
Чилич
Гидо
Пелья
6:3 6:1 4:6 6:7 5:7
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