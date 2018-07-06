Робсон: публикую фото после операции, чтобы перестали спрашивать об Уимблдоне

Британская теннисистка Лора Робсон сообщила, что успешно перенесла операцию на бедре. В январе 2018 года серебряный призёр Олимпиады-2012 в миксте не смогла попасть в число участниц квалификации Открытого чемпионата Австралии из-за низкого рейтинга, но сыграла один матч в парном разряде. В турнирах WTA Лора в этом сезоне участия не принимала.

«Успешная операция на бедре. Публикую фото, чтобы люди наконец перестали спрашивать, когда я буду играть на этом Уимблдоне», — написала Робсон в своём «твиттере».

Макарова vs Шафаржова – встреча двух левшей. Матчи 5-го дня Уимблдона Чемпион турнира Федерер, россияне Медведев, Макарова, Родина, а также Плишкова, Иснер, Зверев, Андерсон и сёстры Уильямс сыграют в пятницу.