Дель Потро назвал теннисиста, способного обыграть Федерера и Надаля на Уимблдоне

Аргентинец Хуан-Мартин дель Потро считает, что Ник Кирьос способен обыграть обоих главных фаворитов Уимблдона.



«Невероятно тяжело обыграть Роджера на траве и Рафу на грунте – они слишком сильны на своих любимых покрытиях. Марин Чилич мог быть опасен для обоих фаворитов на Уимблдоне, но он проиграл в невероятном матче против Гидо Пельи. Тем не менее на таких турнирах сюрпризов бывает много, и они могут случаться каждый день. Такой теннисист, как Кирьос, может далеко пройти по турнирной сетке и доставить серьёзные проблемы Роджеру и Рафе», – цитирует дель Потро Daily Express.



15-й сеяный Кирьос может встретиться с Надалем не ранее полуфинала. Лишь в случае победы над испанцем он имеет возможность сыграть против Федерера.