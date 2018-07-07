Касаткина победила Барти и вышла в четвёртый круг Уимблдона

Россиянка Дарья Касаткина (14) в третьем круге Уимблдона победила австралийку Эшли Барти (17) со счётом 7:5, 6:3. Продолжительность поединка составила 1 час 13 минут. 21-летняя уроженка Тольятти, занимающая 14-е место в рейтинге WТА, исполнила 1 эйс, допустила 7 двойных ошибок, реализовала все 5 брейк-пойнтов и проиграла 2 гейма на своей подаче. Эшли четырежды подала навылет при 5 двойных.

За выход в четвертьфинал Касаткина поспорит либо с эстонкой Анетт Контавейт (28), либо с бельгийкой Элисон Ван Эйтванк. Все матчи 1/8 финала женского одиночного разряда пройдут 9 июля.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.