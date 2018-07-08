А. Зверев: я был вымотан из-за проблем с желудком — ничего не ел 24 часа

Немец Александр Зверев рассказал о причинах поражения от латвийца Эрнеста Гулбиса в третьем раунде Уимблдона со счётом 6:7 (2:7), 6:4, 7:5, 3:6, 0:6.



«Я был вымотан из-за проблем с желудком — ничего не ел на протяжении 24 часов. Наверное, отчасти всё так сложилось из-за этого. В Париже я уже доказал, что не слишком устаю после пятисетовых матчей. На этот раз всё получилось по-другому. В середине четвёртого сета меня словно кто-то выключил, и я уже ничего не мог сделать. Не думаю, что я играл очень плохо, но я почувствовал сильную усталость.



Честно говоря, после победы в третьей партии я подумал, что выиграю этот матч. Я хорошо начал четвёртый сет, у меня были брейк-пойнты. Но такое случается в теннисе, это ни для кого не секрет. К сожалению, на этом Уимблдон в нынешнем сезоне для меня завершён — но я ещё вернусь. Теперь сделаю всё, чтобы как можно лучше подготовиться к турнирам на харде», — приводит слова Зверева официальный сайт турнира.