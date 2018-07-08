Победы Джоковича, Надаля и дель Потро — в видеообзоре третьего круга Уимблдона

Серб Новак Джокович вышел в четвёртый раунд Уимблдона, обыграв британца Кайла Эдмунда в четырёх партиях — 4:6, 6:3, 6:2, 6:4. Следующим соперником Новака будет россиянин Карен Хачанов, одержавший волевую победу над американцем Фрэнсисом Тиафо, с 0-2 по сетам.



Испанец Рафаэль Надаль уверенно победил австралийца Алекса де Минора — 6:1, 6:2, 6:4. Легко вышел в четвёртый круг и аргентинец Хуан Мартин дель Потро, обыгравший француза Бенуа Пэра со счётом 6:4, 7:6 (7:4), 6:3.



Канадец Милош Раонич в четырёх партиях победил австрийца Денниса Новака — 7:6 (7:5), 4:6, 7:5, 6:2. Японец Кей Нисикори легко прошёл австралийца Ника Кирьоса — 6:1, 7:6 (7:3), 6:4.



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