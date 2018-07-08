Родина: Серена — мой кумир, и я считаю её величайшей теннисисткой всех времён

Россиянка Евгения Родина, одержавшая сенсационную победу над американкой Мэдисон Кис в третьем круге Уимблдона, рассказала, как она ездит по турнирам вместе с дочкой, пятилетней Аней, а также поделилась ожиданиями от встречи с Сереной Уильямс.



«Я знаю, как тяжело возвращаться в теннис после рождения первого ребёнка. При этом один из самых трудных моментов в том, что нужно путешествовать вместе с ребёнком, организовывать всё так, чтобы кто-то постоянно смотрел за ним, когда ты играешь или тренируешься. Но я бы не хотела путешествовать без своей дочки Ани, потому что очень сильно скучала бы.



Иногда, когда я играю недалеко от дома, мы оставляем её с моей семьёй. Но если турнир проходит далеко, или я играю много турниров подряд, то я беру её с собой. Если она остаётся дома, я всё время звоню ей.



Сейчас она немного подросла и теперь лучше понимает, что мне надо тренироваться или играть матч. Она может смотреть, как я играю, по телевизору или по айпаду.



В туре не так много теннисисток, являющихся матерями, так что мы общаемся друг с другом, обсуждаем разные вещи. Но с Сереной я ещё не говорила.



Мне сразу понравился стиль её игры, ещё когда я была подростком. Она мой кумир, и я считаю её величайшей теннисисткой всех времён.



Я постараюсь выйти на матч с ней расслабленной. Для меня это будет чудесный момент, и, надеюсь, у нас получится отличный поединок. Посмотрим, удастся ли мне повысить свой уровень игры. Мне нужно стараться играть в свой теннис и концентрироваться на этом, а не на игре Серены», — приводит слова Родиной официальный сайт WTA.