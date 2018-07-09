9 июля состоится матч четвёртого круга Уимблдона, в котором сыграют 23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американка Серена Уильямс (25) и россиянка Евгения Родина (Q). Начало поединка запланировано на 17:00 по московскому времени. Ранее соперницы друг с другом не встречались.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча С. Уильямс — Родина на Уимблдоне.



Победительница этого поединка за выход в полуфинал соревнований поспорит либо с итальянкой Камилой Джорджи, либо с россиянкой Екатериной Макаровой.

Четверо россиян в суперпонедельнике. Матчи 7-го дня Уимблдона Чемпионы «шлемов» Федерер, Надаль, Джокович, Серена, Остапенко, а также россияне Касаткина, Хачанов, Родина, Макарова сыграют в понедельник.