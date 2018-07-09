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Соперницей Остапенко в четвертьфинале Уимблдона будет Цибулкова

Соперницей Остапенко в четвертьфинале Уимблдона будет Цибулкова
Теннис / Уимблдон 2018

Словацкая теннисистка Доминика Цибулкова вышла в четвертьфинал Уимблдона, в двух партиях обыграв представительницу Китайского Тайбэя Се Шувэй со счётом 6:4, 6:1. Продолжительность противостояния составила 1 час 21 минуту. Доминика 1 раз подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 7 из 12 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 двойная ошибка и 4 брейка.

За выход в полуфинал травяного турнира «Большого шлема» Цибулкова поспорит с представительницей Латвии Еленой Остапенко, посеянной под 12-м номером.

Уимблдон (ж) 2018. 4-й круг
09 июля 2018 года, понедельник. 13:40 МСК
Се
Шувэй
Доминика
Цибулкова
4:6 1:6
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