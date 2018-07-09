Соперницей Остапенко в четвертьфинале Уимблдона будет Цибулкова

Словацкая теннисистка Доминика Цибулкова вышла в четвертьфинал Уимблдона, в двух партиях обыграв представительницу Китайского Тайбэя Се Шувэй со счётом 6:4, 6:1. Продолжительность противостояния составила 1 час 21 минуту. Доминика 1 раз подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 7 из 12 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 двойная ошибка и 4 брейка.

За выход в полуфинал травяного турнира «Большого шлема» Цибулкова поспорит с представительницей Латвии Еленой Остапенко, посеянной под 12-м номером.

Четверо россиян в суперпонедельнике. Матчи 7-го дня Уимблдона Чемпионы «шлемов» Федерер, Надаль, Джокович, Серена, Остапенко, а также россияне Касаткина, Хачанов, Родина, Макарова сыграют в понедельник.