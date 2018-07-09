Клейстерс: Серена знает, что нужно сделать, чтобы вернуться на свой уровень

Бывшая первая ракетка мира, победительница четырёх турниров «Большого шлема» в одиночном разряде бельгийка Ким Клейстерс предположила, что теннисисткам в вопросах заведения ребёнка не стоит полагаться на мнение других, а также прокомментировала возвращение в тур американки Серены Уильямс.

«Многие советовали мне не завершать карьеру так рано. Но я чувствовала, что момент был выбран правильно. Правильно он был выбран и тогда, когда я решила вернуться. Если у теннисистки в 26 лет сильный материнский инстинкт, то целиком посвятить себя спорту будет крайне сложно.

Серена лучше всех знает, что нужно сделать, чтобы вернуться на свой лучший уровень. Даже её тренер не знает этого так хорошо, как она. Патрик знает, что ей нужно делать, чтобы стать сильнейшей теннисисткой. Её фитнес-тренер знает, как ей вернуться в форму. Но только Серена знает все детали. Никто не может забраться к ней в голову. Она достаточно сильна, чтобы всё это выдержать, но для этого требуется время", — цитирует Клейстерс Reuters.

Четверо россиян в суперпонедельнике. Матчи 7-го дня Уимблдона Чемпионы «шлемов» Федерер, Надаль, Джокович, Серена, Остапенко, а также россияне Касаткина, Хачанов, Родина, Макарова сыграют в понедельник.