Андерсон победил Монфиса и сыграет с Федерером в 1/4 финала Уимблдона

Южноафриканец Кевин Андерсон (8) в четвёртом круге Уимблдона переиграл француза Гаэля Монфиса со счётом 7:6 (7:4), 7:6 (7:2), 5:7, 7:6 (7:4). Поединок продолжался 3 часа 29 минут. 32-летний уроженец Йоханнесбурга, занимающий восьмое место в рейтинге АТР, исполнил 20 подач навылет, допустил 6 двойных ошибок, сделал 3 брейка и проиграл 4 гейма на своей подаче. Кевин заработал 53 виннера при 44 невынужденных ошибках, а Гаэль активно выиграл 39 розыгрышей при 28 собственных неточностях.

За выход в полуфинал Андерсон поспорит со швейцарцем Роджером Федерером (1).