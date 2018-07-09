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Андерсон победил Монфиса и сыграет с Федерером в 1/4 финала Уимблдона

Андерсон победил Монфиса и сыграет с Федерером в 1/4 финала Уимблдона
Теннис / Уимблдон 2018

Южноафриканец Кевин Андерсон (8) в четвёртом круге Уимблдона переиграл француза Гаэля Монфиса со счётом 7:6 (7:4), 7:6 (7:2), 5:7, 7:6 (7:4). Поединок продолжался 3 часа 29 минут. 32-летний уроженец Йоханнесбурга, занимающий восьмое место в рейтинге АТР, исполнил 20 подач навылет, допустил 6 двойных ошибок, сделал 3 брейка и проиграл 4 гейма на своей подаче. Кевин заработал 53 виннера при 44 невынужденных ошибках, а Гаэль активно выиграл 39 розыгрышей при 28 собственных неточностях.

За выход в полуфинал Андерсон поспорит со швейцарцем Роджером Федерером (1).

Уимблдон (м) 2018. 4-й круг
09 июля 2018 года, понедельник. 17:15 МСК
Гаэль
Монфис
Кевин
Андерсон
6:7 6:7 7:5 6:7
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Чемпионы «шлемов» Федерер, Надаль, Джокович, Серена, Остапенко, а также россияне Касаткина, Хачанов, Родина, Макарова сыграют в понедельник.
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