С. Уильямс: здорово, что мы с Родиной обе мамы и играли в 4-м круге Уимблдона

Американка Серена Уильямс, разгромившая в четвёртом круге Уимблдона россиянку Евгению Родину со счётом 6:2, 6:2, оценила свою игру, а также прокомментировала то обстоятельство, что и она, и соперница имеют детей.

«Я перфекционист и всегда вижу, в чём могла сыграть лучше. Счёт выглядит уверенным, но на самом деле игра получилась сложнее, чем можно судить по результату. Евгения очень сильно бьёт по мячу, и именно это помогло ей дойти до четвёртого круга. В целом интересный поединок. Это только четвёртый мой турнир после возвращения на корт, и ещё много чего можно улучшить. Чувствую, что постепенно двигаюсь туда, где хочу находиться.

Я знала, что Женя — тоже мама. Это здорово, что две мамы могут играть в четвёртом круге Уимблдона. Не знаю, как часто такое происходит. Хочу показать людям, что можно быть мамой и при этом работать. Многие родители работают полный день и при этом уделяют внимание детям. Моя мама работала и растила пятерых детей. Не понимаю, как такое возможно", — приводит слова Уильямс-младшей официальный сайт WТА.