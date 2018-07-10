Федерер — о параллельных финалах Уимблдона и ЧМ: задайте этот вопрос в России

Швейцарец Роджер Федерер высказался на тему того, что финалы Уимблдона и чемпионата мира по футболу могут совпасть по времени.



«Я бы больше переживал на месте футболистов – зрители, которые будут на трибунах, будут наблюдать за каждым розыгрышем и эмоционально реагировать на каждый из них: «15:0, 30:15, о боже!». Здесь финал Уимблдона будет крайне важен, так что этот вопрос, вероятно, вам нужно задать в России», – цитирует Федерера пресс-служба Уимблдона.



Ранее организаторы Уимблдона отказались переносить начало финала из-за возможного совпадения по времени с решающим поединком чемпионата мира по футболу в России. Старт мужского финала Уимблдона состоится 15 июля и запланирован на 14:00 по московскому времени. В тот же день в 17:00 в Москве будет дан стартовый свисток в решающем матче чемпионата мира по футболу. Сборная Англии сохраняет шансы на выход в финал ЧМ.

Касаткина – одна за всех. Матчи 8-го дня Уимблдона Дарья Касаткина – впервые в 1/4 финала Уимблдона, где сразится с двукратной чемпионкой «шлемов» Кербер. Об этом и других матчах вторника.