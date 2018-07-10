С. Уильямс: после матча с Джорджи чувствую себя удивительно свежей

Американка Серена Уильямс, переигравшая в четвертьфинале Уимблдона итальянку Камилу Джорджи со счётом 3:6, 6:3, 6:4, прокомментировала ход встречи.

«Каждый раз, когда играю с Джорджи, она показывает теннис высокого уровня. Но она так же играет с любой соперницей, в каждом матче, что делает ей честь. Выходя на корт, я знала, будет трудный матч. Победить мне помогло спокойствие. Даже уступив первый сет, я говорила себе: „Она играет отлично, но ты делаешь правильные вещи. Сейчас чувствую себя удивительно свежей. Возможно, причина в отсутствии большого количества длительных розыгрышей.

Удивлена ли выходом в полуфинал? Для меня сейчас всё является сюрпризом — и участие в Уимблдоне, и выход в полуфинал. Я всегда ставлю высокие цели, планирую, но когда это сбывается, не могу поверить", — приводит слова Уильямс-младшей официальный сайт WТА.