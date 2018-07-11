Проигрыш Касаткиной, победы Серены и Остапенко — в обзоре 1/4 финала Уимблдона

Российская теннисистка Дарья Касаткина, посеянная на Уимблдоне под 14-м номером, не смогла пробиться в полуфинал, проиграв немке Анжелике Кербер (11) со счётом 3:6, 5:7.
23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американка Серена Уильямс (25) одолела итальянку Камилу Джорджи со счётом 3:6, 6:3, 6:4.
Представительница Латвии Елена Остапенко (12) оказалась сильнее Доминики Цибулковой из Словакии со счётом 7:5, 6:4.
Видеообзор четвертьфинальных матчей доступен на «Чемпионате». Соревнования в женском одиночном разряде на Уимблдоне завершатся 14 июля.
Кербер выбила из сетки Уимблдона последнюю россиянку
Три бывшие чемпионки турниров «Большого шлема» – Серена, Кербер и Остапенко – дружно шагнули в полуфинал. Дарья Касаткина сошла с дистанции.
10 причин следить за Уимблдоном
Шарапова получила хорошую сетку, Федерер борется за девятый титул, Серену вне рейтинга пустили в посев и другие интриги Уимблдона.