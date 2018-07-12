Сантана: думаю, Надаль завоюет титул на Уимблдоне в этом году

Четырёхкратный победитель турниров серии «Большого шлема» в одиночном разряде Маноло Сантана предположил, что его соотечественник Рафаэль Надаль станет победителем Уимблдона.

«Думаю, Рафа завоюет титул на Уимблдоне в этом году. У него отличная сетка. Но стоит отдать ему должное: всего месяц назад он выиграл „Ролан Гаррос“, а теперь уже обыгрывает дель Потро и выходит в полуфинал Уимблдона. Рафа более универсальный игрок, чем я был в своё время. К тому же его преимуществом является то, что он левша.

В целом Рафа и Роджер продолжают доминировать на всех покрытиях. Результаты подтверждают, что новое поколение пока не готово сместить их с лидирующих позиций. Я не вижу игроков, которых можно было бы с ними сравнить", — цитирует Сантану Marca.

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