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Данилов завершил выступление на Уимблдоне в парном юниорском турнире

Данилов завершил выступление на Уимблдоне в парном юниорском турнире
Теннис / Уимблдон 2018

Россиянин Савриян Данилов и швейцарец Генри фон дер Шуленбург во втором круге парного разряда юниорского Уимблдона уступили французам Уго Гастону и Клеману Табуру (3) со счётом 4:6, 6:7 (2:7). Продолжительность противостояния составила 1 час 22 минуты. Савриян и Генри четыре раза подали навылет и допустили 10 двойных ошибок, сделали 2 брейка и проиграли 3 гейма на своей подаче.

В четвертьфинале представители Франции встретятся с турком Янки Эрелем и финном Отто Виртаненом.

Данилов был единственным представителем России в турнире юниоров. В одиночном разряде он в первом круге проиграл Гастону.

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