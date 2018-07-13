Кирьос рассказал о значимости побед над всеми теннисистами «Большой четвёрки»

Австралийский теннисист Ник Кирьос прокомментировал факт наличия как минимум одной победы над каждым из игроков «Большой четвёрки». До этого года лишь британец Энди Маррей выиграл все пять матчей против Кирьоса. В первом круге Queens Club Ник прервал данную серию победой в трёх партиях.



«Это нереально. В детстве мы собирались в теннисном клубе и смотрели на них по телевизору. Мы спорили о том, кто же выиграет очередной турнир «Большого шлема» – Федерер, Надаль, Маррей или Джокович. Тогда я и представить не мог, что наступит день, когда я выиграю у каждого из них.



Я понимаю, что Энди долго восстанавливался. Я добыл победу, но очень хочу повторить её, уже когда он будет на полном ходу», – цитирует Кирьоса Tennis World USA.