Матч Андерсон — Иснер — второй по продолжительности в истории Уимблдона

Полуфинальный матч Уимблдона-2018 между южноафриканцем Кевином Андерсоном (8) и американцем Джоном Иснером (9) стал вторым по продолжительности в истории турнира.



Теннисисты, ведущие борьбу за выход в финал травяного мэйджора, выясняют отношения на протяжении шести с лишним часов. Самым продолжительным матчем (11 часов 5 минут) является поединок 2010 года, в котором всё тот же Иснер обыграл француза Николя Маю со счётом 70:68 в пятой партии.



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Андерсон — Иснер.



Победитель поединка Андерсон — Иснер в финале Уимблдона встретится с победителем поединка Новак Джокович (Сербия, 12) — Рафаэль Надаль (Испания, 2).

Джокович – Надаль. 52-я серия. Матчи 11-го дня Уимблдона Полуфиналы мужского Уимблдона: Андерсон — Иснер и Джокович — Надаль.