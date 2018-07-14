Александрова обыграла украинку Ястремскую и вышла в финал турнира ITF в Венгрии

Россиянка Екатерина Александрова пробилась в финал турнира категории ITF, который проходит в Будапеште (Венгрия).



В полуфинале соревнований 23-летняя уроженка Челябинска, посеянная под восьмым номером, обыграла украинскую теннисистку Даяну Ястремскую со счётом 6:2, 2:6, 6:4. Продолжительность поединка составила 1 час 43 минуты.



В финальном матче Александрова, занимающая 110-е место в рейтинге WTA, встретится со словачкой Викторией Кужмовой, посеянной под первым номером. В полуфинале уроженка Кошице обыграла соотечественницу Анну Шмидлову (3).