Крейчикова и Синякова завоевали титул на Уимблдоне в парном разряде

Чешки Барбора Крейчикова и Катержина Синякова (3) завоевали второй титул на турнирах «Большого шлема» подряд, обыграв в финале Уимблдона американку Николь Меликар и чешку Квету Пешке (12) — 6:4, 4:6, 6:0.



Теннисистки провели на корте 1 час 31 минуту. Крейчикова и Синякова выполнили 1 эйс, допустили 3 двойные ошибки и использовали 6 брейк-пойнтов из 10. На счету Меликар и Пешке 2 подачи навылет, 2 двойные и 3 реализованных брейк-пойнта из 7.



Синякова в новом рейтинг-листе станет второй ракеткой мира и будет отставать от первой ракетки, венгерки Тими Бабош, на 275 очков. Крейчикова окажется на четвёртой позиции, впереди россиянок Елены Весниной и Екатерины Макаровой, которые станут пятыми.