Калинская проиграла Соррибес-Тормо в полуфинале турнира ITF во Франции

Россиянка Анна Калинская не смогла выйти в финал турнира ITF в Контрексвиле (Франция), проиграв испанке Саре Соррибес-Тормо (5) в двух сетах — 4:6, 4:6.



Поединок продолжался 1 час 46 минут. Соррибес-Тормо ни разу не подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и использовала 8 брейк-пойнтов из 10. На счету Калинской 7 двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 11. Эйсов у Анны также не было.



За титул Сара поспорит со швейцаркой Стефани Фёгель (3), которая в трёх сетах победила китаянку Чжэн Сайсай — 6:3, 3:6, 6:2.