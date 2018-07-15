Текстовая онлайн-трансляция матча Андерсон — Джокович на Уимблдоне

В 16:00 по московскому времени начнётся финальный матч Уимблдона, третьего в сезоне и самого старого турнира «Большого шлема», в котором южноафриканец Кевин Андерсон (8) сыграет с сербом Новаком Джоковичем (12). Счёт личных встреч – 5-1 в пользу уроженца Белграда.



Оба теннисиста провели марафонские полуфинальные матчи, ставшие первым и вторым по длительности поединками на решающих стадиях Уимблдона за всю историю турнира. Андерсон за 6 часов 36 минут победил американца Джона Иснера со счётом 26:24 в пятой партии, а Джокович обыграл Рафаэля Надаля за 5 часов 17 минут со счётом 10:8 в решающем сете. При этом четвёртую и пятую партии серб с испанцем сыграли в субботу, 14 июля.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию финального поединка.