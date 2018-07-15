Кудерметова пробилась в основную сетку турнира в Гштааде

Россиянка Вероника Кудерметова (1) вышла в основную сетку грунтового турнира категории International в Гштааде (Швейцария), победив итальянку Джессику Пьери (8) в трёх партиях — 6:7 (8:10), 6:1, 6:2. В первом сете Вероника вела с двумя брейками — 5:2, а на тай-брейке у неё было два сетбола.



Поединок продолжался 1 час 48 минут. Кудерметова выполнила девять эйсов, допустила две двойные ошибки и использовала семь брейк-пойнтов из 13. На счету Пьери одна двойная и три реализованных брейк-пойнта из четырёх. Подач навылет у Джессики не было.



Соперница Вероники по основной сетке станет известна после дополнительной жеребьёвки.