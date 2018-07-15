Александрова проиграла Кужмовой в финале турнира ITF в Будапеште

23-летняя российская теннисистка Екатерина Александрова (8) не сумела завоевать титул на турнире ITF в Будапеште (Венгрия), уступив 20-летней словачке Виктории Кужмовой (1) в трёх партиях — 3:6, 6:4, 1:6.



Поединок продолжался 1 час 34 минуты. Кужмова девять раз подала навылет, допустила шест двойных ошибок и использовала четыре брейк-пойнта из 11. На счету Александровой пять эйсов, девять двойных и один реализованный брейк-пойнт из двух.



Отметим, что Кужмова сейчас занимает 69-ю строчку рейтинг-листа, а Александрова — 110-ю.