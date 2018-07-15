М. Брайан: хочу посвятить эту победу Бобу, а также нашему дедушке

Американец Майк Брайан прокомментировал свою победу на Уимблдоне в паре с соотечественником Джеком Соком. Майк впервые победил на турнире «Большого шлема» в мужском парном разряде, играя пару не со своим братом-близнецом Бобом, который сейчас восстанавливается после травмы бедра.



«Победа здесь даёт отличные ощущения. Конечно, это был длинный вечер. Думаю, за весь турнир мы провели на корте около 20 часов, в третьем круге отыгрались с матчболов, в полуфинале — с брейк-пойнтов в пятой партии.



Я сказал Джеку, что для него это отличная психологическая тренировка. Это поможет ему стать сильнее — как и мне. Играть с ним было здорово, он многое умеет на корте. У него проходили великолепные удары, а его скорость просто невероятна.



Тем не менее я хочу посвятить эту победу Бобу. Он был дома, болел за нас. Я говорил с ним по телефону сразу после победы, и он очень рад. Он смотрел финал от первого до последнего розыгрыша. И ещё я посвящаю эту победу дедушке, который умер два дня назад. Он смотрел первую неделю турнира, болел за нас», — приводит слова Майка Брайана официальный сайт ATP.