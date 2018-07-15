В эти минуты проходит финальный матч Уимблдона между сербом Новаком Джоковичем и южноафриканцем Кевином Андерсоном. Джокович пытается стать всего четвёртым игроком в Открытой эре, который выиграл четыре или более титулов на кортах Всеанглийского лаун-теннисного клуба.
В данный момент у Новака три трофея, завоёванные в 2011, 2014 и 2015 годах. Восемь раз на Уимблдоне побеждал швейцарец Роджер Федерер, семь раз – американец Пит Сампрас и пять раз – швед Бьорн Борг.
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Джокович может стать четвёртым игроком в истории, победившим на Уимблдоне 4 раза