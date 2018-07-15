Андерсон войдёт в топ-4 в случае победы над Джоковичем

В эти минуты проходит финальный матч Уимблдона между сербом Новаком Джоковичем и южноафриканцем Кевином Андерсоном. В случае успеха Джокович вернётся в топ-10, а если титул завоюет Андерсон, то он переместится на четвёртую строчку в рейтинге. Благодаря выходу в финал южноафриканец будет как минимум пятым в ближайший понедельник, что уже станет его личным рекордом.

Напомним, что в прошлом году Кевин играл в финале US Open, где уступил испанцу Рафаэлю Надалю в трёх сетах.

«Чемпионат» ведёт прямой текстовый репортаж.