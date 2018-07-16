Макинрой: А. Зверев способен стать преемником Надаля и Федерера

Семикратный победитель турниров серии «Большого шлема» американец Джон Макинрой считает, что немецкого теннисиста Александра Зверева ждёт светлое будущее. По словам Макинроя, уроженец Гамбурга способен выйти на уровень испанца Рафаэля Надаля и швейцарца Роджера Федерера.



«Если вы спрашиваете меня о преемнике Надаля и Федерера, то я назову Александра Зверева. На мой взгляд, у него есть все качества для того, чтобы стать чемпионом. Если он сохранит терпение, то обязательно поднимет над головой трофей «Большого шлема», — сказал Макинрой в интервью Morgen Post.



В настоящий момент 21-летний Зверев занимает третье место в рейтинге ATP.

