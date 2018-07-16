Пармантье одержала волевую победу над Дулгеру в Бухаресте

Француженка Полин Пармантье (7) одержала волевую победу над румынкой Александрой Дулгеру в первом круге турнира категории International в Бухаресте (Румыния) — 2:6, 6:1, 6:4. Решающую партию Полин выиграла со счётом 2:4.



Теннисистки провели на корте 2 часа 5 минут. Пармантье 1 раз подала навылет, допустила 6 двойных ошибок и использовала 5 брейк-пойнтов из 13. На счету Дулгеру 5 двойных и 3 реализованных брейк-пойнта из 9. Эйсов у Александры не было.



Во втором раунде француженка сыграет с китаянкой Ван Яфань.