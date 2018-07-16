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Пармантье одержала волевую победу над Дулгеру в Бухаресте

Пармантье одержала волевую победу над Дулгеру в Бухаресте
Теннис / WTA

Француженка Полин Пармантье (7) одержала волевую победу над румынкой Александрой Дулгеру в первом круге турнира категории International в Бухаресте (Румыния) — 2:6, 6:1, 6:4. Решающую партию Полин выиграла со счётом 2:4.

Теннисистки провели на корте 2 часа 5 минут. Пармантье 1 раз подала навылет, допустила 6 двойных ошибок и использовала 5 брейк-пойнтов из 13. На счету Дулгеру 5 двойных и 3 реализованных брейк-пойнта из 9. Эйсов у Александры не было.

Во втором раунде француженка сыграет с китаянкой Ван Яфань.

Бухарест 2018. 1-й круг
16 июля 2018 года, понедельник. 17:40 МСК
Полин
Пармантье
Александра
Дулгеру
2:6 6:1 6:4
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