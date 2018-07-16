Кудла и Поспишил вышли во второй круг турнира в Ньюпорте

Американец Денис Кудла (8) стал участником второго круга турнира категории ATP 250 в Ньюпорте (США), победив бельгийца Рубена Бемельманса в двух сетах — 6:3, 6:4. По личным встречам Денис повёл со счётом 3-0.



Теннисисты провели на корте ровно час. Кудла 10 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и использовал 3 брейк-пойнта из 6. На счету Бемельманса 6 эйсов, 5 двойных и 1 заработанный брейк-пойнт, который он реализовал.



Также во второй раунд вышел канадец Вашек Поспишил, за 1 час 24 минуты обыгравший американца Дональда Янга (WC) — 7:6 (7:5), 6:1. Его следующим соперником станет немец Миша Зверев (2).