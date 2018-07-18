Мюллер: играл лучше Багдатиса в самые нужные моменты

Представитель Люксембурга Жиль Мюллер (6) прокомментировал свой стартовый матч на турнире в Ньюпорте. В двух партиях он обыграл киприота Маркоса Багдатиса – 7:6 (7:5), 6:3.



«Тяжелейший матч, впрочем, как и любой матч с Маркосом. Игра выдалась неровной, но в нужные моменты я играл лучше, что и предопределило результат», – цитирует Мюллера официальный сайт АТР.



В матче второго раунда 35-летний люксембуржец сыграет с представителем Испании Марселем Гранольерсом. Ранее теннисисты встречались друг с другом дважды – обе победы остались за Мюллером.