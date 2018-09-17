Cборная России сыграет в квалификации реформированной Мировой группы КД-2019

В 2019 году сборная России примет участие в отборе Мировой группы Кубка Дэвиса. Матчи квалификации пройдут 1-2 февраля по старой схеме — дома или в гостях.

Россия попала в число несеяных команд. Здесь оказались также Швейцария, Венгрия, Нидерланды, Австралия, Индия, Узбекстан, Колумбия, Чили, Бразилия плюс ещё две страны из Европейско-африканской зоны.

В список сеяных были включены Аргентина, Бельгия, Великобритания, Сербия, Италия, Германия, Казахстан, Чехия, Швеция, Австрия, Канада и Япония.

Жеребьёвка состоится 26 сентября в Лондоне. 12 победителей квалификации добавятся к четырём командам, которые уже попали в Кубок Дэвиса–2019 как нынешние полуфиналисты Мировой группы — Франции, Испании, США и Хорватии. Ещё две сборные получат специальные приглашения — «уйалд-кард». Финальный розыгрыш турнира с 18 участниками пройдёт в следующем году в Лилле или Мадриде.

Д. Медведев помог России сохранить прописку в первой группе Кубка Дэвиса