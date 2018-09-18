Пармантье: я знаю, что конец карьеры очень близок

Французская теннисистка Полин Пармантье поделилась впечатлениями от завоевания титула на турнире в Квебеке (Канада). В финале соревнований она в двух партиях нанесла поражение представительнице США Джессике Пегуле со счётом 7:5, 6:2.

«Ощущения от второго титула в сезоне не такие, как от первого. Я 10 лет не побеждала на турнирах WTA, и это было удивительно. Я не могла поверить в свою победу. В Квебеке же я просто играла отлично и смогла выиграть трофей. Я была очень рада, но в этот раз не плакала.

Просто невероятно, что я вернулась в топ-50. Я почти уже завершила карьеру, но всё же решила продолжить выступать, а теперь займу столь высокое место в рейтинге. Я просто стараюсь бороться в каждом матче и наслаждаюсь временем, проведённым в туре. Я знаю, что конец карьеры очень близок, и хочу радоваться каждому моменту", — цитирует Пармантье WTA Insider.

Ранее в 2018 году 32-летняя уроженка Кюка стала победительницей турнира в Стамбуле (Турция). Всего за свою карьеру Полин завоевала четыре титула на соревнованиях WTA в одиночном разряде. В 2007 году она выиграла турнир в Ташкенте (Узбекистан), в 2008-м — в Бад-Гаштайне (Австрия).