Конта разгромила Дабровски на турнире в Токио, выиграв второй сет 6:0

Британская теннисистка Йоханна Конта вышла во второй круг турнира в Токио (Япония), в двух партиях обыграв представительницу Канады Габриэлу Дабровски, пробившуюся в основную сетку через квалификацию, со счётом 6:2, 6:0. Продолжительность противостояния составила 1 час 4 минуты.

Йоханна 7 раз подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 5 из 12 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 4 эйса, 3 двойные ошибки и ни одного брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований в Токио Конта поспорит с победительницей поединка Слоан Стивенс (США, 5) — Донна Векич (Хорватия).

Действующей победительницей соревнований в Токио является датчанка Каролина Возняцки. Турнир с призовым фондом $ 1 млн завершится 23 сентября.