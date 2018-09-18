Томич покинул турнир в Метце после первого круга

Австралийский теннисист Бернард Томич уступил в стартовом поединке соревнований в Метце французу Уго Умберу — 7:6 (7:5), 3:6, 4:6.

Спортсмены провели на корте 2 часа и 2 минуты. За это время Томич 8 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и не сделал ни одного брейка. На счету его оппонента 17 эйсов, 1 ошибка на подаче и 2 реализованных брейк-пойнта.

Следующим соперником Умбера станет грузин Николоз Басилашвили, который в матче первого раунда обыграл француза Кенни де Шеппера.

Турнир в Метце продлится до 23 сентября. Действующим победителем соревнований, также именуемых Open de Moselle, является теннисист из Германии Петер Гоёвчик. В первом круге он сразится с представителем Франции Жо-Вильфридом Цонгой.