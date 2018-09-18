Медведев, уверенно обыграв Соузу, вышел во второй круг St. Petersburg Open

Российский теннисист Даниил Медведев преодолел первый раунд турнира в Санкт-Петербурге, победив в двух сетах португальца Жоау Соузу со счётом 6:4, 6:1.

Игра продолжалась 1 час 8 минут. Медведев записал в свой актив 6 эйсов, также он допустил 3 ошибки на подаче и реализовал 4 брейк-пойнта из 4 возможных. Его соперник ни разу не подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и сделал 1 брейк.

В 2018 году теннисисты уже встречались на турнире в Эшториле. В том матче победу одержал представитель Португалии — 7:6 (7:1), 7:5.

За выход в четвертьфинал соревнований Медведев, посеянный под восьмым номером, поспорит либо с Михаилом Кукушкиным из Казахстана, либо с представителем Узбекистана Денисом Истоминым.

Турнир St. Petersburg Open завершится 23 сентября.