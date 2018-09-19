Текстовая онлайн-трансляция матча Вавринка — Хачанов в Санкт-Петербурге

Шлемоносец, легенда, чемпион, сборники, красотки. 10 причин следить за SPb Open

Олимпиада-80 и Тель-Авив, чирлидеры и Милан, точка в карьере и недостающей алмаз в короне – что нужно знать о турнире в Санкт-Петербурге.