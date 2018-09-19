Текстовая онлайн-трансляция матча Вавринка — Хачанов в Санкт-Петербурге

Сегодня, 19 сентября, состоится матч второго круга турнира в Санкт-Петербурге, в котором сыграют представитель Швейцарии Стэн Вавринка, получивший «уайлд-кард» от организаторов, и россиянин Карен Хачанов, посеянный под четвёртым номером. Начало поединка запланировано на 16:00 по московскому времени. Ранее соперники не встречались.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Вавринка — Хачанов на St. Petersburg Open.
Победитель этого поединка за выход в полуфинал соревнований в Санкт-Петербурге поспорит либо с боснийцем Дамиром Джумхуром (6), либо с сильнейшим в противостоянии Илья Ивашко (Беларусь, Q) — Гидо Пелья (Аргентина).
Турнир St. Petersburg Open завершится 23 сентября.
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