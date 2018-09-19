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Текстовая онлайн-трансляция матча Башич — Южный в Санкт-Петербурге

Текстовая онлайн-трансляция матча Башич — Южный в Санкт-Петербурге
Теннис / ATP

Сегодня, 19 сентября, состоится матч первого круга турнира в Санкт-Петербурге, в котором сыграют босниец Мирза Башич и россиянин Михаил Южный, получивший «уайлд-кард» от организаторов. Начало поединка запланировано на 18:30 по московскому времени. Соперники встречались на турнире в Гштааде в 2016 году. Победу в том матче одержал Михаил со счётом 7:5, 5:7, 6:3.

Для Южного турнир в Санкт-Петербурге — последний в профессиональной карьере.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Башич — Южный на St. Petersburg Open.

Победитель этого поединка за выход в четвертьфинал соревнований в Санкт-Петербурге поспорит с испанцем Роберто Баутиста-Агутом (5).

Турнир St. Petersburg Open завершится 23 сентября.

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