Кар. Плишкова одолела Гаврилову и стала 1-й четвертьфиналисткой турнира в Токио

Чешская теннисистка Каролина Плишкова, посеянная на турнире в Токио (Япония) под четвёртым номером, вышла в четвертьфинал, в трёх партиях обыграв представительницу Австралии Дарью Гаврилову со счётом 4:6, 6:4, 6:4. Продолжительность противостояния составила 2 часа 21 минуту.
Бывшая первая ракетка мира 4 раза подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 5 из 18 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 10 двойных ошибок и 4 брейка.
За выход в полуфинал соревнований в Токио Плишкова поспорит с победительницей поединка Гарбинье Мугуруса (Испания, 6) — Элисон Риске (США, Q).
Действующей победительницей соревнований в Токио является датчанка Каролина Возняцки. Турнир с призовым фондом $ 1 млн завершится 23 сентября.
Гаврилова отыграла два матчбола и победила Кр. Плишкову на турнире в Токио