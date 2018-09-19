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Кар. Плишкова одолела Гаврилову и стала 1-й четвертьфиналисткой турнира в Токио

Кар. Плишкова одолела Гаврилову и стала 1-й четвертьфиналисткой турнира в Токио
Теннис / WTA

Чешская теннисистка Каролина Плишкова, посеянная на турнире в Токио (Япония) под четвёртым номером, вышла в четвертьфинал, в трёх партиях обыграв представительницу Австралии Дарью Гаврилову со счётом 4:6, 6:4, 6:4. Продолжительность противостояния составила 2 часа 21 минуту.

Бывшая первая ракетка мира 4 раза подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 5 из 18 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 10 двойных ошибок и 4 брейка.

За выход в полуфинал соревнований в Токио Плишкова поспорит с победительницей поединка Гарбинье Мугуруса (Испания, 6) — Элисон Риске (США, Q).

Действующей победительницей соревнований в Токио является датчанка Каролина Возняцки. Турнир с призовым фондом $ 1 млн завершится 23 сентября.

19 сентября 2018 года, среда. 05:10 МСК
Токио. 2-й круг
Матч окончен
Дарья Гаврилова
Дарья Гаврилова
33
Австралия
6:4
4:6
4:6
Каролина Плишкова
Каролина Плишкова
8
Чехия
Гаврилова отыграла два матчбола и победила Кр. Плишкову на турнире в Токио
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