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«Мастерс» в Мадриде, 27 апреля: расписание матчей, сетка турнира

«Мастерс» в Мадриде, 27 апреля: расписание матчей, сетка турнира
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Сегодня, 27 апреля, в Мадриде (Испания) пройдут матчи второго круга грунтового турнира серии «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.

Теннис. «Мастерс» в Мадриде. Расписание самых заметных матчей второго круга

  • Тьяго Монтейро (Бразилия) — Стефанос Циципас (Греция) — начало матча чуть позже 12:00 мск.
  • Павел Котов (Россия) — Джордан Томпсон (Австралия) — начало матча не раньше 13:30 мск.
  • Янник Синнер (Италия) — Лоренцо Сонего (Италия) — начало матча не раньше 13:30 мск.
  • Даниил Медведев (Россия) — Маттео Арнальди (Италия) — начало матча не раньше 15:00 мск.
  • Григор Димитров (Болгария) — Якуб Меншик (Чехия) — начало матча не раньше 16:30 мск.
  • Алекс де Минор (Австралия) — Рафаэль Надаль (Испания) — начало матча не раньше 17:00 мск.
  • Роберто Баутиста-Агут (Испания) — Карен Хачанов (Россия) — начало матча не раньше 18:30 мск.
  • Миомир Кецманович (Сербия) — Каспер Рууд (Норвегия) — начало матча не раньше 22:30 мск.

Турнир в Мадриде завершится 5 мая.

Расписание «Мастерса» в Мадриде
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