«Мастерс» в Мадриде, 27 апреля: расписание матчей, сетка турнира
Сегодня, 27 апреля, в Мадриде (Испания) пройдут матчи второго круга грунтового турнира серии «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.
Теннис. «Мастерс» в Мадриде. Расписание самых заметных матчей второго круга
- Тьяго Монтейро (Бразилия) — Стефанос Циципас (Греция) — начало матча чуть позже 12:00 мск.
- Павел Котов (Россия) — Джордан Томпсон (Австралия) — начало матча не раньше 13:30 мск.
- Янник Синнер (Италия) — Лоренцо Сонего (Италия) — начало матча не раньше 13:30 мск.
- Даниил Медведев (Россия) — Маттео Арнальди (Италия) — начало матча не раньше 15:00 мск.
- Григор Димитров (Болгария) — Якуб Меншик (Чехия) — начало матча не раньше 16:30 мск.
- Алекс де Минор (Австралия) — Рафаэль Надаль (Испания) — начало матча не раньше 17:00 мск.
- Роберто Баутиста-Агут (Испания) — Карен Хачанов (Россия) — начало матча не раньше 18:30 мск.
- Миомир Кецманович (Сербия) — Каспер Рууд (Норвегия) — начало матча не раньше 22:30 мск.
Турнир в Мадриде завершится 5 мая.
Комментарии