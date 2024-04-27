«Мастерс» в Мадриде, 27 апреля: расписание матчей, сетка турнира

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 27 апреля, в Мадриде (Испания) пройдут матчи второго круга грунтового турнира серии «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.

Теннис. «Мастерс» в Мадриде. Расписание самых заметных матчей второго круга

Тьяго Монтейро (Бразилия) — Стефанос Циципас (Греция) — начало матча чуть позже 12:00 мск.

Павел Котов (Россия) — Джордан Томпсон (Австралия) — начало матча не раньше 13:30 мск.

— Джордан Томпсон (Австралия) — начало матча не раньше 13:30 мск. Янник Синнер (Италия) — Лоренцо Сонего (Италия) — начало матча не раньше 13:30 мск.

Даниил Медведев (Россия) — Маттео Арнальди (Италия) — начало матча не раньше 15:00 мск.

— Маттео Арнальди (Италия) — начало матча не раньше 15:00 мск. Григор Димитров (Болгария) — Якуб Меншик (Чехия) — начало матча не раньше 16:30 мск.

Алекс де Минор (Австралия) — Рафаэль Надаль (Испания) — начало матча не раньше 17:00 мск.

Роберто Баутиста-Агут (Испания) — Карен Хачанов (Россия) — начало матча не раньше 18:30 мск.

— начало матча не раньше 18:30 мск. Миомир Кецманович (Сербия) — Каспер Рууд (Норвегия) — начало матча не раньше 22:30 мск.

Турнир в Мадриде завершится 5 мая.