Азаренко: к следующему сезону я буду готова, это точно

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко, получившая «уайлд-кард» от организаторов турнира в Токио (Япония), прокомментировала свою победу в первом круге над представительницей Японии Куруми Нарой со счётом 6:4, 7:5.

«Не думаю, что в этом матче я играла хорошо. Куруми — непростая соперница, а играть с теннисисткой, которая выступает дома, всегда нелегко. К тому же я сама усложнила себе задачу. Однако я постараюсь извлечь урок на будущее.

Думаю, мне нужен перерыв, чтобы хорошо потренироваться перед следующим сезоном. Это был тяжёлый год, и моя подготовка была не лучшей. У меня не было того количества недель на подготовку, как хотелось бы. Но к следующему сезону я буду готова, это точно", — цитирует Азаренко официальный сайт тура.

За выход в четвертьфинал соревнований Азаренко поспорит с представительницей Австралии Эшли Барти.

«Я никогда с ней не играла, но мы недавно тренировались вместе. Она прекрасная теннисистка, очень талантливая. Эшли может делать много вещей на корте. Думаю, это покрытие отлично ей подходит, так что мне будет непросто», — сказала Азаренко.