Осака: отношения с турниром в Токио у меня особенные

Японская теннисистка Наоми Осака, ставшая победительницей Открытого чемпионата США 2018 года, рассказала о своём настрое на турнир в Токио. В 2016 году она дошла до финала этих соревнований.

Во втором круге Наоми сыграет со словачкой Доминикой Цибулковой.

«Я некоторое время жила в Нью-Йорке, так что победа на US Open — особенная для меня. Я очень рада, что именно в Нью-Йорке выиграла свой первый турнир „Большого шлема“. Такие же особенные отношения у меня с турниром в Токио. Хотелось бы и здесь добиться успеха.

Я очень рада, что сыграю в Токио. Я так много лет приезжаю сюда и всегда демонстрирую отличный теннис. С нетерпением жду своей первой игры. Рада, что на матч придёт немало людей.

Я видела много матчей Цибулковой и знаю, как она играет. Я не хочу слишком много думать о предстоящей встрече. Я хочу сыграть в свой теннис. Странно, когда я слышу вопрос: «Как я хочу сыграть?». Моя цель — выступать стабильно, но я также хочу получать удовольствие от игры.

Перелёт из США в Японию для меня проходит легче, чем наоборот. Здесь я лучше адаптируюсь к разнице во времени. Было нелегко, но не так уж плохо. Пока я не ела кацудон, так как мне скоро играть. Но обязательно попробую мороженое со вкусом зелёного чая и тэмпуру", — цитирует Осаку официальный сайт тура.