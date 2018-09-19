Путинцева: матч с Лисицки я провела уверенно

Представительница Казахстана Юлия Путинцева, посеянная на турнире в Гуанчжоу (Китай) под пятым номером, прокомментировала свою победу во втором круге над немкой Сабиной Лисицки со счётом 6:3, 6:3.

«Думаю, я провела матч уверенно. Я сохраняла концентрацию в каждом розыгрыше, потому что противостоять Сабине нелегко. Она не даёт времени на раздумья», — приводит слова Путинцевой официальный сайт тура.

За выход в полуфинал турнира в Гуанчжоу 23-летняя уроженка Москвы, занимающая 61-ю строчку в рейтинге WTA, поспорит с украинкой Катериной Козловой. Соперница уроженки Николаева по матчу второго круга американка Дженнифер Брэйди приняла решение сняться с соревнований.

Турнир с призовым фондом $ 250 тыс. завершится 22 сентября.