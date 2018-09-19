Путинцева победила Лисицки и сыграет с Козловой на турнире в Гуанчжоу

Представительница Казахстана Юлия Путинцева, посеянная на турнире в Гуанчжоу (Китай) под пятым номером, вышла в четвертьфинал, в двух партиях обыграв немку Сабину Лисицки со счётом 6:3, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 19 минут.



Юлия дважды подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 3 из 5 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 6 эйсов, 3 двойные ошибки и ни одного брейка.



За выход в полуфинал турнира в Гуанчжоу 23-летняя уроженка Москвы, занимающая 61-ю строчку в рейтинге WTA, поспорит с украинкой Катериной Козловой. Соперница уроженки Николаева по матчу второго круга — американка Дженнифер Брэйди — приняла решение сняться с соревнований.



Турнир с призовым фондом $ 250 тыс. завершится 22 сентября.