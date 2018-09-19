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Баутиста-Агут вышел во 2-й круг St. Petersburg Open, где может сыграть с Южным

Баутиста-Агут вышел во 2-й круг St. Petersburg Open, где может сыграть с Южным
Теннис / ATP

Испанский теннисист Роберто Баутиста-Агут в двух партиях одолел представителя Италии Луку Ванни в матче первого раунда соревнований в Санкт-Петербурге – 7:5, 6:2.

Продолжительность встречи составила 1 час 21 минуту. На счету победителя 4 подачи навылет, 2 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 8 имевшихся. Его соперник отметился 7 эйсами и 1 двойной ошибкой. Ванни не сумел реализовать ни одного из двух имевшихся у него брейк-пойнтов.

Следующим соперником пятой ракетки соревнований станет победитель пары Михаил Южный (Россия) – Мирза Башич (Босния). Турнир продлится до 23 сентября.

Действующим победителем St.Petersburg Open является босниец Дамир Джумхур (6).

19 сентября 2018 года, среда. 13:00 МСК
Санкт-Петербург. 1-й круг
Матч окончен
Лука Ванни
Лука Ванни
170
Италия
5:7
2:6
 
Роберто Баутиста-Агут
Роберто Баутиста-Агут
26
Испания
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