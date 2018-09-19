Баутиста-Агут вышел во 2-й круг St. Petersburg Open, где может сыграть с Южным

Испанский теннисист Роберто Баутиста-Агут в двух партиях одолел представителя Италии Луку Ванни в матче первого раунда соревнований в Санкт-Петербурге – 7:5, 6:2.



Продолжительность встречи составила 1 час 21 минуту. На счету победителя 4 подачи навылет, 2 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 8 имевшихся. Его соперник отметился 7 эйсами и 1 двойной ошибкой. Ванни не сумел реализовать ни одного из двух имевшихся у него брейк-пойнтов.



Следующим соперником пятой ракетки соревнований станет победитель пары Михаил Южный (Россия) – Мирза Башич (Босния). Турнир продлится до 23 сентября.



Действующим победителем St.Petersburg Open является босниец Дамир Джумхур (6).