Надаль пропустит турниры в Пекине и Шанхае из-за травмы колена

Первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль не выступит на соревнованиях категории ATP-500 в Пекине и «Мастерсе» в Шанхае, об этом сам теннисист сообщил на своей странице в «Фейсбуке».



«Как вы знаете, мне пришлось досрочно завершить Открытый чемпионат США из-за травмы. В результате углублённого медицинского осмотра моего колена мной и моей командой было принято решение о пропуске азиатского тура.



В повреждении колена нет ничего нового – мы уже сталкивались с подобными проблемами и знаем, как их решить», – заявил Надаль.



Ранее 32-летний теннисист был вынужден пропустить полуфинальную встречу сборной Испании на Кубке Дэвиса. В отсутствие своего лидера испанцы уступили команде Франции со счётом 0:3.



Лидер рейтинга ATP является действующим чемпионом турнира в Пекине. На прошлогодних соревнованиях в Шанхае испанец дошёл до финала, где уступил швейцарцу Роджеру Федереру.