Ивашко не сумел пробиться во второй круг турнира в Санкт-Петербурге

Белорусский теннисист Илья Ивашко не смог пробиться во второй круг турнира в Санкт-Петербурге (Россия). Ивашко на старте турнира уступил аргентинцу Гидо Пелье, который занимает 60-е место в рейтинге ATP. Аргентинец победил в трёх сетах – 4:6, 6:3, 6:4.

Матч продолжался 2 часа и 23 минуты. 100-я ракетка мира Ивашко сделал 6 эйсов и выиграл 4 из 13 брейк-пойнтов. Также белорус допустил 7 двойных ошибок. Пелья 6 раз подавал навылет и реализовал 5 из 10 брейк-пойнтов. В пассиве аргентинца – 2 двойные ошибки.

Следующим соперником Пельи станет босниец Дамир Джумхур, являющийся действующим победителем турнира. Ранее Джумхур обыграл австрийца Лукаса Мидлера (7:5, 6:3).

Призовой фонд St. Petersburg Open превышает $ 1 млн.